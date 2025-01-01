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Царьград

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Учёные: кофе может спасти от рака и деменции

Учёные: кофе может спасти от рака и деменции

Недавние исследования открывают новые перспективы в понимании влияния кофе на наше здоровье.В частности, работа китайского доктора Чаофу Ке, опубликованная в авторитетном медицинском журнале, привлекла внимание к тому, как умеренное потребление кофе может служить профилактикой сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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