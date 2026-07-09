Эрдоган высказался о достижении мира на Украине

Турция продолжает поддерживать открытыми каналы связи между сторонами украинского конфликта. Анкара выступает за достижение мира дипломатическим путем, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет госагентство Anadolu.
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