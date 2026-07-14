В Дубае сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси

Первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси / © Skyports Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) совместно с компанией Skyports Infrastructure объявили, что вертипорт VDX официально получил разрешение на проведение коммерческих операций с аэротакси нового поколения.