В Дубае сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси

Первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси / © Skyports Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) совместно с компанией Skyports Infrastructure объявили, что вертипорт VDX официально получил разрешение на проведение коммерческих операций с аэротакси нового поколения.
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