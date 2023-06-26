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ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене

ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, подозреваемого в госизмене. По предварительной информации, уроженец Львовской области более 10 раз перевел деньги для ВСУ на приобретение дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники.

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