Заболеваемость ВИЧ снизилась в Мангистау

Директор областного центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Аскар Сагимбаев рассказал, что в 2023 году в регионе зарегистрировано 50 случаев заражения/ Уровень заболеваемости среди граждан Казахстана снизился на 12 фактов.
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