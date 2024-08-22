«Меджлисовский продакшн» в российском Крыму: Как это возможно?

Не так давно в Крыму произошел крупный скандал. Бывшее руководство подрывного меджлисовского телеканала ATR в лице его экс-владелицы Эльзары Ислямовой (сестры экстремиста и одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова) и её зам Лилия Буджурова устроили бучу, которую сами же и спровоцировали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии