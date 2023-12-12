Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Китай разочарован вето, наложенным США на резолюцию о прекращении огня в Газе -- МИД КНР

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин выразила сожаление и разочарование Китая в связи с вето, наложенным США на недавнюю резолюцию, которая призывала к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх