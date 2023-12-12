Китай разочарован вето, наложенным США на резолюцию о прекращении огня в Газе -- МИД КНР

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин выразила сожаление и разочарование Китая в связи с вето, наложенным США на недавнюю резолюцию, которая призывала к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.
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