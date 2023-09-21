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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Всего заключили девять офсетных контрактов в медицинской сфере В Москве был выполнен первый офсетный контракт, подписанный шесть лет назад, по которому столица получила миллион упаковок лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

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