Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Всего заключили девять офсетных контрактов в медицинской сфере В Москве был выполнен первый офсетный контракт, подписанный шесть лет назад, по которому столица получила миллион упаковок лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Всего заключили девять офсетных контрактов в медицинской сфере В Москве был выполнен первый офсетный контракт, подписанный шесть лет назад, по которому столица получила миллион упаковок лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
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