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Зеленского — в председатели, Евросовет — в "Украинский": депутат ЕП высмеял помощь Киеву в ущерб Европе

Зеленского — в председатели, Евросовет — в "Украинский": депутат ЕП высмеял помощь Киеву в ущерб Европе

Люксембургский депутат Европарламента Фернан Картайзер на пленарной сессии в ходе дебатов о подготовке предстоящего саммита ЕС предложил переименовать Европейский совет в "Украинский совет", а его председателя Антониу Кошту заменить Владимиром Зеленским .

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