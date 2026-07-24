Платите за связь меньше: простые способы сэкономить на мобильном тарифе

Многие абоненты ежемесячно переплачивают за услуги, которыми фактически не пользуются Шеф-редактор веб-сайта "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн дал "Абзацу" несколько рекомендаций по снижению расходов на мобильный тариф.
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