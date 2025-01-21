Жуткий хоррор от первого лица Dollhouse: Behind the Broken Mirror выйдет 28 марта Издатель SOEDE...

Жуткий хоррор от первого лица Dollhouse: Behind the Broken Mirror выйдет 28 мартаИздатель SOEDESCO и разработчики Indigo Studios и Grindstone объявили о выходе хоррор-игры Dollhouse: Behind the Broken Mirror на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)