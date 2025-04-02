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Царьград

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Финляндия закрыла границу: тысячи русских потеряли доступ к имуществу

Финляндия закрыла границу: тысячи русских потеряли доступ к имуществу

Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией привело к убыткам тысяч русских, потерявших доступ к своему бизнесу и имуществу.

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