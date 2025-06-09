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Мода и Шоу-бизнес

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Жил с родителями: SHAMAN сделал неожиданное признание перед свадьбой с Мизулиной

Жил с родителями: SHAMAN сделал неожиданное признание перед свадьбой с Мизулиной

Известный певец SHAMAN публично признался, что так и не обзавелся собственным жильем в столице. Накануне музыкант и его избранница Екатерина Мизулина вместе появились на церемонии награждения «МУЗ-ТВ 2025.

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