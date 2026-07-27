Motor назвал десять плюсов седана Solaris KRS

Новый бренд, знакомая платформа, российское производство — и главный вопрос, который возникает у любого, кто смотрит в сторону Solaris KRS — «Это какой-то новый автомобиль или проверенная классика»? Журнал Motor изучил техническую начинку, комплектации и отзывы автовладельцев на профильных форумах, чтобы ответить на вопрос: кому подходит этот автомобиль.