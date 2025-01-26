Внутренние двери: Почему советские квартиры следовали этой необычной традиции? Ирэн ОрлонскаяСоветские квартиры, несмотря на свою кажущуюся нелогичность с точки зрения современного строительства, были спроектированы с учетом определенных норм и стандартов, таких как ГОСТы и СНиПы.