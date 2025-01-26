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Внутренние двери: Почему советские квартиры следовали этой необычной традиции?

Внутренние двери: Почему советские квартиры следовали этой необычной традиции?

Внутренние двери: Почему советские квартиры следовали этой необычной традиции? Ирэн ОрлонскаяСоветские квартиры, несмотря на свою кажущуюся нелогичность с точки зрения современного строительства, были спроектированы с учетом определенных норм и стандартов, таких как ГОСТы и СНиПы.

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