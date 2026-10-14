Европа делает все возможное для продолжения военного конфликта. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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