Как получить квоту на иностранных работников: чем квотирование отличается от разрешения на привлечение иностранной рабочей силы Татьяна СоломонВведение Наем иностранных специалистов помогает бизнесу закрывать кадровый дефицит, развивать новые направления и поддерживать стабильную работу предприятий.