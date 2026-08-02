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Как получить квоту на иностранных работников: чем квотирование отличается от разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

Как получить квоту на иностранных работников: чем квотирование отличается от разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

Как получить квоту на иностранных работников: чем квотирование отличается от разрешения на привлечение иностранной рабочей силы Татьяна СоломонВведение Наем иностранных специалистов помогает бизнесу закрывать кадровый дефицит, развивать новые направления и поддерживать стабильную работу предприятий.

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