Как получить квоту на иностранных работников: чем квотирование отличается от разрешения на привлечение иностранной рабочей силы Татьяна СоломонВведение Наем иностранных специалистов помогает бизнесу закрывать кадровый дефицит, развивать новые направления и поддерживать стабильную работу предприятий.
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