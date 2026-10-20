Во Франции продолжаются протесты, но отмена туров из России не наблюдается, сообщил Егор Кайль. Демонстрации начались в сентябре и достигли апогея 17 октября.
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