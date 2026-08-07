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Не больше двадцати карт в одни руки: как государство перестраивает платежи россиян

Не больше двадцати карт в одни руки: как государство перестраивает платежи россиян

Банковские карты в России постепенно теряют статус главного платежного инструмента. Под контролем Центробанка и при участии крупнейших игроков финансовый сектор переходит на цифровые технологии и интегрированные экосистемы.

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