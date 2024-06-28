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FA провела переговоры с властями Гельзенкирхена насчет продажи крепкого пива на матче Англии и Словакии. Решение пока не принято (Guardian)

FA провела переговоры с властями Гельзенкирхена насчет продажи крепкого пива на матче Англии и Словакии. Решение пока не принято (Guardian)

Футбольная ассоциация Англии совместно с представителями Ассоциации болельщиков и футбольной полиции Великобритании провела переговоры с властями Гельзенкирхена о продаже крепкого пива на матче Англия – Словакия в рамках 1/8 финала Евро-2024.

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