Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

На выезде из Харькова образовались гигантские пробки - город готовится к своему главному бою. После заявления мэра Харькова Терехова о том, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура, а также на фоне постоянных проблем со светом и слухов о том, что вот-вот начнутся бои за город - из Харькова начался массовый исход населения.

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Комментарии
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Юрий анин
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14 час.
Юрий анин
Гнать этих всех крыс в крыселовку...
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14 час.

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