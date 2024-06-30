Российский «огненный шторм» спалил дотла две украинские С-300 со всеми «примочками»: Карта специальной военной операции на Украине на 30 июня 2024 года Юлия СоколоваВ последних боевых действиях российские военные показывают впечатляющие успехи, уничтожая ключевые элементы украинской системы противовоздушной защиты.
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