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Цены на летнюю резину в России снизились за год на 22%

Цены на летнюю резину в России снизились за год на 22%

По итогам второго квартала 2023 года средняя цена комплекта летней резины в РФ составила 5,3 тысячи рублей, что на 22% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.

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