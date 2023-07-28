Цены на летнюю резину в России снизились за год на 22%

По итогам второго квартала 2023 года средняя цена комплекта летней резины в РФ составила 5,3 тысячи рублей, что на 22% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.