Москвичам напомнили о работе городских парковок в новогодние праздники

В период с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.