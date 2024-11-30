Реакция западных СМИ и военных экспертов на наш «Орешник» Николай Петров Как известно, 21 ноября российская армия впервые нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш».
«Дрожь и оторопь»
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Им достаточно одной таблетки на йелоустоунский вулкан кинуть.....
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1 д.
Людмила Фирстова
Светлана, вы изучите последствия извержения этого вулкана для всего мира... Тогда не будете писать такую чушь
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21 час.
Сергей Бессонов
Интересно, могут ли поражающие элементы "Орешника""прошить" сверху донизу, насквозь американский авианосец всётаки 3000 градусов или он просто взорвётся от детонации топлива и боеприпасов.
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14 час.
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