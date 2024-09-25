Принадлежащая олигарху с российскими корнями и британским гражданством, барону Александру Лебедеву, британская газета The Independent публикует материал о выступлении посла Украины в Лондоне Валерия Заоужного на сьезде Лейбористской партии.
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