Безработица в Воткинске снизилась до 0,1%

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске достигли рекордно низкого для города уровня безработицы в 0,1%. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передаёт портал udmurt.