Безработица в Воткинске снизилась до 0,1%

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске достигли рекордно низкого для города уровня безработицы в 0,1%. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передаёт портал udmurt.
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