Военные "Запада" наладили цикл подготовки дронов под Красным Лиманом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме собирают и ремонтируют ударные дроны в полевой мастерской вблизи линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.
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