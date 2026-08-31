ESA выделило €543,6 млн 3 европейским ракетным компаниям — им нужно выйти на орбиту до конца 2027 года

Isar Aerospace, PLD Space и Rocket Factory Augsburg получили контракты в рамках European Launcher Challenge Европейское космическое агентство (ESA) 27 августа заключило 3 контракта общей стоимостью €543,6 млн с Isar Aerospace, PLD Space и Rocket Factory Augsburg (RFA) в рамках European Launcher Challenge — программы поддержки частных компаний, создающих европейские ракеты-носители.
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