Пользователи Xbox играют в Palworld в среднем более 3 часов в день, больше, чем в Fortni...

Пользователи Xbox играют в Palworld в среднем более 3 часов в день, больше, чем в FortniteТо, что Palworld является феноменом, конечно, не секрет, и теперь благодаря данным, которыми поделился Мэтт Пискателла, стало известно, что на Xbox пользователи играют в нее в среднем более трех часов в день.