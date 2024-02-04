Пользователи Xbox играют в Palworld в среднем более 3 часов в день, больше, чем в Fortni...

Пользователи Xbox играют в Palworld в среднем более 3 часов в день, больше, чем в FortniteТо, что Palworld является феноменом, конечно, не секрет, и теперь благодаря данным, которыми поделился Мэтт Пискателла, стало известно, что на Xbox пользователи играют в нее в среднем более трех часов в день.
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