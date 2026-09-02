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"Массовое исчезновение": Алёхин о пограничниках ВСУ, не выходивших на связь с июля

"Массовое исчезновение": Алёхин о пограничниках ВСУ, не выходивших на связь с июля

Российские войска уничтожили командный пункт 159-й бригады ВСУ юго-восточнее Волчанского района, когда противник пытался вырваться из окружения.

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