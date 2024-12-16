Социолог: россиян ожидают 11 дней отдыха на новогодних каникулах

Выходные продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что россияне будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.