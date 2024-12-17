Курские власти заявили о ожидании более 11 млрд рублей на жилсертификаты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что региональное правительство ожидает поступления дополнительного денежного транша в размере 11,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на жилищные сертификаты для вынужденных переселенцев приграничья.