«От толстых ляжек и угрях на лице, до сексуальной красотки»: история ветреной дочери пресс-секретаря Лизы Песковой

О Лизе Песковой впервые активно заговорили ещё в 2015-м, когда состоялся Бал дебютанток Tatler. Уже тогда наследница пресс-секретаря президента РФ жаловалась, что все её воспринимают исключительно как дочь Дмитрия Пескова.
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