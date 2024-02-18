«От толстых ляжек и угрях на лице, до сексуальной красотки»: история ветреной дочери пресс-секретаря Лизы Песковой

О Лизе Песковой впервые активно заговорили ещё в 2015-м, когда состоялся Бал дебютанток Tatler. Уже тогда наследница пресс-секретаря президента РФ жаловалась, что все её воспринимают исключительно как дочь Дмитрия Пескова.