ВУС в военном билете. Расшифровка кодов

Что означает код ВУС в военном билете? Как его правильно читать? Разбираемся в этой статье. Если в коде ВУС вашего военного билета есть цифры: 100, 106, 131, 166, 878, 879, 113, 554 то шансы быть призванным в первую очередь повышаются.
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