Пик могущества Филиппа II и гибель великого царя

Таким представил Филиппа Македонского испанский художник Джоан Францеск Оливерас В предыдущих статьях мы говорили о происхождении Филиппа II, его молодости и о том, как он пришел к власти в Македонии, о его женах, в том числе — знаменитой Олимпиаде, о первых успехах этого царя.