Царьград © MOD RUSSIA/ GLOBAL LOOK PRESS Разведчики небратьев под предводительством Кирилла Буданова* замахнулись на личный состав русской армии.
Киев объявил охоту на русских лётчиков. Готовится масштабный теракт
Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
А нужно ли для встречи-показухи с начальником жертвовать десятками наших ребят?Никаких построений!Хочет начальник встретиться-на передовую,в окоп,к ребятам!
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4 час.
Евгений Синельников
что вы всё пугаете убийц судом? осудят, и что? в худшем случае наградят пожизнено, а в лучшем - смотря сколько заплатит судьям...
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1 час.
ИЛ
Игорь Лашкарев
Один пустой треп
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46 мин.
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