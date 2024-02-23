Киев объявил охоту на русских лётчиков. Готовится масштабный теракт

А нужно ли для встречи-показухи с начальником жертвовать десятками наших ребят?Никаких построений!Хочет начальник встретиться-на передовую,в окоп,к ребятам!

Евгений Синельников

что вы всё пугаете убийц судом? осудят, и что? в худшем случае наградят пожизнено, а в лучшем - смотря сколько заплатит судьям...