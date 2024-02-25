"12 кривоногих упырей": Арбенина отказалась молчать и назвала сорвавших ее концерт

Певица Диана Арбенина со сцены высказалась об отмене концертов на Сахалине и во Владивостоке Певица Диана Арбенина во время выступления в Хабаровске прокомментировала отмену концертов “Ночных снайперов” в городах Дальнего Востока.
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