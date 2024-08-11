Президент Казахстана прислал в Россию Министра транспорта Марата Карабаева. Очень показательная поездка.
Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Сохранится, но не так долго, как хочется амерам. Путин активно её расшатывает, за эту идею крупнейшие государства. Дай Бог, чтобы это случилось лучше раньше, чем позже.
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12 час.
Махамбет Толеугазин
РФ и РК стратегические союзники и добрые соседи, мы вместе в ОДКБ, в ШОС, в ЕврАзЭС. Так что придётся пойти навстречу Казахстану даже при большом нежелании. Ну, как то вот так.
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3 час.
Махамбет Толеугазин
РК и РФ ещё вместе находятся в ЕврАзЭС, в ШОС,. Так же мы подали заявку в БРИКС. Обеспечиваем параллельный импорт товаров . Держим южную границу РФ, а это 7 тысяч с гаком километров на замке. И на границе тучи не ходят хмуро.
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3 час.
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