Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

Леонтий Букштейн Сохранится, но не так долго, как хочется амерам. Путин активно её расшатывает, за эту идею крупнейшие государства. Дай Бог, чтобы это случилось лучше раньше, чем позже.

Махамбет Толеугазин РФ и РК стратегические союзники и добрые соседи, мы вместе в ОДКБ, в ШОС, в ЕврАзЭС. Так что придётся пойти навстречу Казахстану даже при большом нежелании. Ну, как то вот так.