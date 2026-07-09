Смольный разработал порядок выплаты компенсаций физическим и юридическим лицам за ущерб, причиненный в результате теракта на территории Петербурга.
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Смольный разработал порядок выплаты компенсаций физическим и юридическим лицам за ущерб, причиненный в результате теракта на территории Петербурга.