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В Якутске в доме-интернате погиб постоялец

В Якутске в доме-интернате погиб постоялец

Об этом информирует местная региональная Прокуратура, сообщает корреспондент УтроNews.Организована и проводится проверка по факту смерти постояльца (1956 года рождения) в Республиканском доме интернате для престарелых и инвалидов им.

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