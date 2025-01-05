В Якутске в доме-интернате погиб постоялец

Об этом информирует местная региональная Прокуратура, сообщает корреспондент УтроNews.Организована и проводится проверка по факту смерти постояльца (1956 года рождения) в Республиканском доме интернате для престарелых и инвалидов им.
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