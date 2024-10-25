Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный эротический гороскоп за 28 октября - 3 ноября

Отличное время для совмещения сексуального и творческого начал. Например, вместо привычных ласк и поцелуев живота, плеч, спины возлюбленного – проделайте то же самое, только под предлогом создания шедевра живописи.
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