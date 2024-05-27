Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Власиха» приняла участие в акции «Мы – граждане России!»

В рамках акции «Мы - граждане России!» заместитель главы администрации городского округа Власиха Московской области Александрой Шкуренко совместно с председателем Общественного совета при МУ МВД России «Власиха» Светланой Сербой в торжественной обстановке вручили юным гражданам их первые паспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии