Крым требует взыскать с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду

Суд принял иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в Telegram-канале «Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова», — написал он.