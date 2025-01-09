Скидки за оплату проезда наличными в маршрутках Подмосковья достигли 40%

Никакая борьба с наличной оплатой в маршрутках не будет успешной, пока платить налом выгоднее.В общественном транспорте Подмосковья уже третий год официально запрещено брать оплату за проезд наличными или "переводом водителю".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии