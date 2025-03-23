Вучич заявил о приверженности Сербии к укреплению отношений с Россией

Президент Сербии Александр Вучич призвал к укреплению отношений с Россией во всех областях. Москва и Белград обсудили развитие энергетики и торговли между странами, об этом сообщил заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным.
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