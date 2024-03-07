Когда сажать перцы, баклажаны, томаты на рассаду и верить ли в лунный календарь?

Своими секретами с читателями amic.ru поделился опытный агроном, который всегда получает богатые урожаи В марте у садоводов и огородников начинается горячая пора: еще до того как сойдет снег и оттает земля, необходимо успеть вырастить хорошую и крепкую рассаду.
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