Когда сажать перцы, баклажаны, томаты на рассаду и верить ли в лунный календарь?

Своими секретами с читателями amic.ru поделился опытный агроном, который всегда получает богатые урожаи В марте у садоводов и огородников начинается горячая пора: еще до того как сойдет снег и оттает земля, необходимо успеть вырастить хорошую и крепкую рассаду.