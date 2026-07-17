Британист Еремина: Бернэм на посту премьера Британии продолжит русофобский курс

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, который вступит в должность 20 июля вместо уходящего главы кабмина Кира Стармера, намерен воплотить в жизнь социальную повестку, однако сделать это ему едва ли удастся, поскольку Лондон сейчас в большей степени занимается геополитикой.