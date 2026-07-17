Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 756 подписчиков

Британист Еремина: Бернэм на посту премьера Британии продолжит русофобский курс

Британист Еремина: Бернэм на посту премьера Британии продолжит русофобский курс

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, который вступит в должность 20 июля вместо уходящего главы кабмина Кира Стармера, намерен воплотить в жизнь социальную повестку, однако сделать это ему едва ли удастся, поскольку Лондон сейчас в большей степени занимается геополитикой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии