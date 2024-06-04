Известный челябинский писатель Олег Рой уже 13 лет скорбит по своему погибшему сыну

Писатель Олег Рой (настоящее имя Олег Резепкин), родившийся в Магнитогорске Челябинской области, поделился тем, что не может справиться с переживаниями по поводу потери сына Евгения, который погиб в возрасте 18 лет.
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