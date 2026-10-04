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Додик заявил о победе своей партии на выборах в Республике Сербской и поблагодарил Путина

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик объявил о победе своей политической силы на выборах.

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